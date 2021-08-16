Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta ineğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Andırın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Durdu G. kurtarılamadı.

İneğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil devrildi. İneğin telef olduğu kazada, sürücü ve araçta bulunan N.G yaralandı.

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