KAHRAMANMARAŞ'TA İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ'TA İŞ YERİ YANGINI

09.10.2022 00:08

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Ağcalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katındaki iş yerinde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, iş yerinin önündeki araca da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonrası yangın tamamen söndürülürken, iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Park halindeki hafif ticari araç da yangından zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ekiplerce araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ'TA İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika

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