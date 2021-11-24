Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sorumluluk bölgelerindeki öğretmenlere karanfil verdi, onları taşıyan servislere okula kadar eskortluk yaptı.

Kahramanmaraş- Adana karayolu Hacı Mustafa Mahallesi girişinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda görev yapan öğretmenleri taşıyan servisleri durdurdu.

Servisin genel kontrolünü yapan ekipler daha sonra araçtaki öğretmenlerin gününü kutlayıp onlara karanfil dağıttı.

Daha sonra motorize ekiplerin eskortluğu eşliğinde okula götürülen öğretmenler, öğrencilerinin alkışlarıyla karşılandı.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Durdu Özyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir sürprizle karşılaşmadığını, böylesi önemli bir günde hatırlanmanın sevincini yaşadığını belirtti.

-"Kendimi gerçekten değerli hissettim"

Jandarma ekiplerinin aracı durdurduğunda kısa süreli bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Özyürek, "Acaba bir sıkıntımı var diye düşünürken öğretmenler günümüzü kutladılar, bize çiçek verdiler. Eskortla okula getirdiler biraz da havalı oldu. Düşündükleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Zeynep Öztürk Kaplan da, jandarma ekiplerinin bu jesti karşısında mutluluk yaşadıklarını dile getirerek "Okula kadar bize eşlik ettiler. Bu bizi çok gururlandırdı. Harika bir duyguydu kendimi gerçekten çok değerli hissettim. Çocuklarla çok mutluyuz. Onların gözümüze bakıp 'öğretmenim' demesi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.