Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Olayla ilgili 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, içinde kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisini aldığı 1 aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda araçta 2 bin 187 kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışması başlattı.

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