Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışması başlattı.
Ekipler, içinde kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisini aldığı 1 aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda araçta 2 bin 187 kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu parçası ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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