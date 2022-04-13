KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kardeşler arasında çıkan kavgada silahla vurulan ağabey hayatını kaybetti.

Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıda C.B. (42) ile ağabeyi Ali B. (52) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, ağabeyi Ali B'yi av tüfeğiyle yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan C.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.