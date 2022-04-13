KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti

13.04.2022 16:48

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kardeşler arasında çıkan kavgada silahla vurulan ağabey hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kardeşler arasında çıkan kavgada silahla vurulan ağabey hayatını kaybetti.

Şehit Evliya Mahallesi Çuhadar Ali Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıda C.B. (42) ile ağabeyi Ali B. (52) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, ağabeyi Ali B'yi av tüfeğiyle yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan C.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kardeşinin tüfekle oynarken vurduğu 8 yaşındaki Osman öldü Kardeşinin tüfekle oynarken vurduğu 8 yaşındaki Osman öldü Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı Miras nedeniyle tartışan iki kardeşten biri silahla yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kardeşinin silahla vurduğu ağabey hayatını kaybetti - Son Dakika
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