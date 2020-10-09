Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını - Son Dakika

Yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Yangında şu ana kadar 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu

Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti