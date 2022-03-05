Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

05.03.2022 14:39
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobil ve kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada Muharrem Eser (24) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobil ve kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada Muharrem Eser (24) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Muharrem Eser yönetimindeki 46 HR 958 plakalı otomobil ile M.K.'nın kullandığı 46 BE 137 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın şiddetiyle savrulurken, otomobil alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü Muharrem Eser ile yanında bulunan 2 kişi ve kamyonet sürücüsü M.K. yaralandı. Yanan otomobile ilk müdahaleyi Kahramanmaraş İcra Müdürlüğü binasındaki görevliler yaparken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Eser, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Muharrem Eser'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı, mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonet ve otomobilin kavşakta çarpıştığı ve sonrasında otomobilin alev aldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kahramanmaraş, Otomobil, Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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