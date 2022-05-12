Teröristlere ait gıda deposu imha edildi - Son Dakika
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Teröristlere ait gıda deposu imha edildi

12.05.2022 18:18
Teröristlere ait gıda deposu imha edildi

Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı gıda deposu imha edildi.

Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı gıda deposu imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesinde terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz' isimli operasyon düzenledi. Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde mutfak tüpü, piknik tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edildi.

(Halil Ulubey - İHA)

Teröristlere ait gıda deposu imha edildi
Teröristlere ait gıda deposu imha edildi
Teröristlere ait gıda deposu imha edildi

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Kaynak: İHA

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