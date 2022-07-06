Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sahte içkiye 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sahte içkiye 1 gözaltı

06.07.2022 15:48
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sahte içkiye 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, sahte alkol ürettiği belirlenen A.Ş.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon ile şüphelinin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta 12,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, 'Gümrük kaçağı sahte kaçak alkollü içki' suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sahte içkiye 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sahte içkiye 1 gözaltı - Son Dakika
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