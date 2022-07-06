Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon ile şüphelinin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta sahte içkiye 1 gözaltı - Son Dakika

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