Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah operasyonu

09.11.2020 17:32
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah operasyonu, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla saha araştırması yaparak Adem A.'yı (36) takibe aldı. Şüpheli şahsın Mağralı Mahallesi'ndeki evine operasyon yapan polis yaptığı aramada, 1 adet Kalaşnikof makineli tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 166 adet Kalaşnikof mermisi, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 72 adet fişek, 3 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Şüpheli şahsın silahları bezle sarıp üzerine eşya yığarak gizlediği belirlendi.

Gözaltına alınan Adem A. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah operasyonu
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah operasyonu
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah operasyonu

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta silah operasyonu - Son Dakika


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