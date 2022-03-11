KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı

11.03.2022 15:19

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah ticareti operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah ticareti operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgusu sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Silah ticareti operasyonunda 9 gözaltı - Son Dakika
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