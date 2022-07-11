Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.N. (31) ile Yusuf Y. (41), tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşerek Yusuf Y. tüfekle yaralandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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