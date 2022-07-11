Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

11.07.2022 09:21
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.N. (31) ile Yusuf Y. (41), tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşerek Yusuf Y. tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırdığı Yusuf Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Ö.N, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü Kahramanmaraş'ta husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı trafik denetimi Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı trafik denetimi
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 09:37:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement