Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesinde amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu E.A. yaralandı.

Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli M.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.