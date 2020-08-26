Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki kadın ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Nermin Coşkun'dan (50) yakınları yaklaşık 1 haftadır haber alamayınca yaşadığı eve gitti. Yakınları tarafından çilingir yardımıyla evin kapısı açıldıktan sonra kadının evde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince kontrol edilen Coşkun'un hayatını kaybettiği ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:39

Kaynak: İHA

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