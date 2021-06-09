Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda H.T (30) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 19 adet obje ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Fazilet Çomruk/ İHA)