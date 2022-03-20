Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tren kazası - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tren kazası

20.03.2022 17:35
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tren kazası

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte seyir halindeki trenin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı 15 küçük baş hayvan telef oldu.

Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte seyir halindeki trenin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı 15 küçük baş hayvan telef oldu.

Kaza, Türkoğlu İlçesi'nde meydana geldi. Mesut O. İdaresindeki 46 ACA 293 plakalı kamyonet, Fatih Mahallesi'nde yer alan hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada Malatya istikametinden gelen tren, küçükbaş hayvan taşıyan kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle trendekiler panik yaşarken, kamyonette bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada kamyonetin kazasında bulunan 70 civarındaki hayvandan 15'i telef olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, demir yolu ulaşıma kapandı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tren kazası
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tren kazası

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Kahramanmaraş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta tren kazası - Son Dakika


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