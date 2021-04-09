Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz'i ziyaret etti.

Allah'tan, ülkede güvenliğin ve huzurumuzun teminatı polis teşkilatını korumasını dileyen Güven, "İnşallah nice yıllar ülkemize birlikte hizmete devam edeceğiz. Tüm polislerimizin haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cengiz de ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek Güven'e teşekkür etti.