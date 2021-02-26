Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarına 14 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenledikleri 7 farklı operasyonda 99 gram metamfetamin, 132 gram bonzai maddesi, 2 adet sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 520 lira para ele geçirdi.

Operasyonlarda U.T. (21), A.Y. (24), B.K. (21), E.E. (37), M.B. (21), O.Y. (28), S.T. (25), A.K. (25), M.Y (28), E.H. (25), Z.A. (19), S.Ç. (35), M.A. (23) ve V.Y. (40) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ