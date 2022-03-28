Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelinde 21-28 Mart'ta 8 adrese düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Alfi"nin yardımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları, 3 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.