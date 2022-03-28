Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

28.03.2022 17:00
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelinde 21-28 Mart'ta 8 adrese düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpek "Alfi"nin yardımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları, 3 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan 12 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan 12 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Son dakika haberi: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement