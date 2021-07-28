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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

28.07.2021 16:18
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde iki eve operasyon düzenlendi. 2 kişinin ikamet ve bahçelerinde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 74 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.İ. (42) ve İ.U.(76) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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