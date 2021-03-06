Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik Pazarcık ilçesinde çalışma yaptı. Düzenlenen 3 farklı çalışmada 12 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili M.F.A (28), A.K. (28), S.S. (34), F.U. (37), S.Ö.(22) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı