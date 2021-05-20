Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ö. (33) ve D.K'nin (27) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.