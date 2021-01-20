Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda M.U. (26), M.A. (19), E.T. (29) ile M.A'yı (19) gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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