Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonda M.U. (26), M.A. (19), E.T. (29) ile M.A'yı (19) gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

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