Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

20.01.2021 22:07
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.U. (26), M.A. (19), E.T. (29) ile M.A'yı (19) gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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