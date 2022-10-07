Düzenlenen operasyonda M.Y., İ.K. ve A.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 177,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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