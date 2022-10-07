Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı

07.10.2022 17:29
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda M.Y., İ.K. ve A.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 177,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Aylık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilerden 10'u tutuklandı Aylık 1 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilerden 10'u tutuklandı Son dakika haberi | Pos tefeciliği operasyonuna 10 tutuklama Son dakika haberi | Pos tefeciliği operasyonuna 10 tutuklama KAHRAMANMARAŞ - Mevlit Kandili idrak edildi KAHRAMANMARAŞ - Mevlit Kandili idrak edildi
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:31:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement