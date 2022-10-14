Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, sokak satıcılarına yönelik olarak Afşin ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Söz konusu şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Soruşturmanın devamında; 1 şahıs daha gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1,37 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Delillendirme çalışması sonrasında şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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