Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ -3 - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.