Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Yangında ölen Suriyeli 3 kardeşin cenazeleri aynı mezara defnedildi

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren Suriyeli kardeşlerin cenazeleri aynı mezara defnedildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren Suriyeli kardeşlerin cenazeleri aynı mezara defnedildi. Cenazeleri yakınlarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınan Muhammet Rida (5), Abdunnasır (3) ve Talip Şakir (2) kardeşler için Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze namazları kılınan Suriyeli kardeşlerin cenazeleri aynı mezarlığa defnedildi. Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, baba Abdulkadir Şakir'e başsağlığı diledi. Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı yapının birinci katında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüş, dumandan etkilenen Muhammet Rida (5), Abdunnasır (3) ve Talip Şakir (2) kardeşler hayatını kaybetmişti.

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