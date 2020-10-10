Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

10.10.2020 10:51

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde kırsalda akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı bildirildi.

Öte yandan Yeşilova Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda da orman yangınlarının başladığı öğrenildi.

Onikişubat Orman İşletme Şefi Mustafa Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin cansiperane çalıştığını söyledi.

Çevre illerden bölgeye arazözler gönderildiğini, 35 hektarlık alanda yangının devam ettiğini belirten Kavak, şunları kaydetti:

"Kuzey cephesini tamamen kontrol altına aldık. Doğu cephesini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Batı cephesini kısmen kontrol altına almaya çalıştık. Güney cephesinde de arkadaşlarımız konuşlandılar. O bölgede yerleşim yerleri var. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımızda yangına müdahale edecekler. İnşallah kontrol altına alacağız diye düşünüyoruz."

Vatandaşlardan Ramazan Purtaş da haber alır almaz yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için kent merkezinden yardıma geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor
Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor
Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor
Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

Kahramanmaraş, Andırın, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Korona partisine baskın: 75 kişi ve işletmeye toplamda 239 bin liralık ceza kesildi Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek Doktora "Benim vergilerimle maaş alıyorsun" sözü hakaret sayıldı Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı
Mbwana Samatta, ülkesinde kurduğu vakıfla birçok yardıma muhtaç insana umut oldu Mbwana Samatta, ülkesinde kurduğu vakıfla birçok yardıma muhtaç insana umut oldu         
10:59
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı         
09:55
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Her gün farklı bir mekanda görüntülenen Merve Boluğur, basın mensuplarına sert çıktı: Rahat bırakın Her gün farklı bir mekanda görüntülenen Merve Boluğur, basın mensuplarına sert çıktı: Rahat bırakın         
07:57
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 11:06:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei