Son dakika haberleri! Kahta ilçesinde korona denetimi ve motosiklet uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde korona virüs salgınıyla ilgili denetimler yapılırken motosiklet uygulamaları da gerçekleştirildi.

Kahta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan işletmelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrollerinde bulundu. Ekipler aynı zaman da düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet törenlerinde de denetlemelerde bulundu.

Salgınla mücadelenin yanı sıra polis ekipleri, tescilsiz, plakasız, sahte plakalı, şase numarası ile oynamak suretiyle suça karışan veya suçta kullanılma ihtimali olan, motosikletler üzerinde yapılan uygulamada aranması olan, çalıntı, plakasız veya şase numarası kazılı 15 adet motosiklet ele geçirildi.

Yapılan uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN