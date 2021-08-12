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Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı - Son Dakika

Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı

12.08.2021 14:18

Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı -Dağlardan selle kopup gelen tomruklar evlerin duvarlarını yıktı -Selin vurduğu Azdavay'da selin izlerini silinmeye çalışıyor Metrekareye 143,9 kilogram yağışın düştüğü Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selin izleri silinmeye...

Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı

-Dağlardan selle kopup gelen tomruklar evlerin duvarlarını yıktı

-Selin vurduğu Azdavay'da selin izlerini silinmeye çalışıyor

KASTAMONU - Metrekareye 143,9 kilogram yağışın düştüğü Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selin izleri silinmeye çalışan vatandaşlar, kahvaltı hazırladıkları sırada sel ile gelen tomrukların evlerinin duvarlarını patlattığını anlattı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide İnebolu ve Küre Cide ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. Selin vurduğu bölgelerden bir tanesi olan Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde metrekareye 143,9 kilogram yağış düştü. Şiddetli sel sularına dayanamayan Azdavay ilçesinde Daday ilçesine bağlayan köprü yıkıldı. Sel sularının dağlardan kopardığı tomruklar evlerin duvarlarını yıktı.

Üst katlarına kadar sel suyu ve tomrukların dolduğu evlerde ve iş yerlerinde vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Sel sularının çekilmesinin ardından Azdavay Kaymakamlığı ve Azdavay Belediyesi de selin yaralarını sarmak için harekete geçti. Belediye ekipleri şehir içinde temizlik çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü yıkılan köprüde incelemelerde bulundu.

Selde yaşadıklarını anlatan ilçe sakinlerden Fatma Kılıç, "Burası bizim evimiz. İşyerimiz hemen alt tarafta. 60 yaşındayım, Azdavay'da şu ana kadar hiç böyle bir şey yaşamadık, görmedik. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Üst tarafımız orman, ormanlık alandan ağaçlar geldi. Evimizin içerisine kadar girdi, taşlar, topraklar evimizin içinde. Sularımız yok, elektriklerimiz kesik ama bizim için tehlike daha geçmiş değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hala toprak kayıyor. Ağaçların sadece kökleri kalmış. Biz artık evimizi falan bıraktık, ağaçlar üzerime doğru gelecek" dedi.

Kahvaltı hazırladığı sırada sele yakalandığını dile getiren Kılıç, "Olay esansında evde idim, ne olduğunu anlamadım. Sabah kahvaltısı hazırlıyordum. Ne olduğunu anlamadım, büyük bir kütleme meydana geldi. Eşim baktı, duvarlar patlamış dedi. Ben normal sel oldu da duvar patladı zannettim. Olayın bu derece olduğunu hiç düşünmedim. Tahmin bile edemedim. Türkiye çapında bir afet yaşıyoruz. Bu da bizim nasibimize düşen. Allah'tan geleni kabul ediyoruz, Allah herkese yardımcı olsun ama şu anda bizim burada daha tehlike geçmiş değil. Burasının biran önce tedbirinin alınması gerekiyor. Ben bunu bekliyorum. Bizim nasibimize bu düştü, yapabileceğimiz bir şey yok. Allah herkese yardım etsin, şükür canımız sağ"

İlçe sakinlerinden Aydın Güneş ise, "Gördüğünüz üzere evimiz bu hale geldi. Tomruklar evin duvarını yıkıp odalara kadar girmiş. Hala ormanlık alandan toprak kaymaları oluyor. Ben 61 yaşındayım, böyle afet görmedim. Allah beterinden saklasın. Bütün halkımıza ilçemize geçmiş olsun. Burada bacanağımızın evi var. Tomruklar evin içerisine kadar girmiş. Buradan ağaçları çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Her yer çamur akıyor" diye konuştu.

Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı

Kastamonu, Hisarcık, Azdavay, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı - Son Dakika


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