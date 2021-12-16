Üye Girişi
Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi

16.12.2021 15:49
Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi

Son dakika habere göre Bursa'da kahvede tartıştığı Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) ve Nejdet Namık Yeşilyurt'u (54) pompalı tüfekle öldüren Mehmet Karakanlı'nın (39) yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da kahvede tartıştığı Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) ve Nejdet Namık Yeşilyurt'u (54) pompalı tüfekle öldüren Mehmet Karakanlı'nın (39) yargılanmasına devam edildi. Karakanlı, kahveye kumar oynandığı gerekçesiyle yapılan baskında suçu üstlendiğini, kesilen 330 lira para cezasının 33 TL olan taksiti ödenmeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, geçen yıl ocak ayında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Kumar oynanan kahveye kesilen para cezasının ödenmesi konusunda Mehmet Karakanlı, Yıldıray Danışmanoğlu, Nejdet Namık Yeşilyurt ve Kenan Güneşli arasında tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Karakanlı, Danışmanoğlu ve Yeşilyurt'a pompalı tüfekle ateş etti. Yıldıray Danışmanoğlu hayatını kaybederken, Nejdet Namık Yeşilyurt ise ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Karakanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Mehmet Karakanlı ile tutuksuz sanık Kenan Güneşli hakkında dava açıldı. Duruşmaya Karakanlı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katılırken, Danışmanoğlu, Yeşilyurt, Güneşli ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Karakanlı, "Olay tarihinden yaklaşık üç ay önce müşteki Ercan'ın iş yerine gitmiştim. Çay içerken polis baskın yaptı. Kahvede kumar oynandığı tespit edildi. Müşteki Ercan, yanıma gelerek, 'Benim denetimli serbestliğim var, suçu sen üstlen' dedi. Ben de, 'Cezamın geri ödemesini yaparsan suçu üzerime alabilirim' dedim. İş yeri sahibi olarak benim adıma 330 lira para cezası kesildi. 10 taksit halinde ödeyecektik. 4'üncü taksiti geldiğinde Ercan'ı aradım, ulaşamadım. İş yerine gittim, bulamadım. Sonra beni arayıp, 'İş yerine gelmişsin racon kesmişin' dedi. Beni iş yerinde beklediğini söyledi. Tüfeğimi tedbir amaçlı üzerime alıp, iş yerine gittim. Ercan bahçede beklediği sırada müştekiler bana küfredip, saldırdılar. Yere düştüm. Darbetmeye devam ettiler. Gözüm karardı. Bir ara Nejat elini beline götürünce silah çekecek zannederek, tüfeğimi elime aldım. Tüfeği zorla elimden almaya çalışırken iradem dışı iki el patladı. Daha sonra kendimi kurtarıp olay yerinden uzaklaştım. Kenan Güneş'in evine gittim. Tüfeği vererek, ondan saklamasını istedim. O da silahı alıp dışarıya çıkardı, nereye götürdü bilmiyorum. Ben kimseyi öldürmek ve yaralamak kastıyla ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"Benden yardım istedi, teslim olmasını söyledim"

Kenan Güneşli ise, "Sanık Mehmet benim uzaktan akrabam olur. Saat 22.00 sıralarında geldiğinde sarhoştu. 'Hala oğlu kavga ettim, birisi ölmüş olabilir, bana yardımcı ol' dedi. Yardımcı olacağımı ve teslim olması gerektiğini söyledim. Gece bende kaldı. Uyuyamadı, evde gezinip durdu. Ertesi gün polisler gelip kendisini aldı. Arabama koyduğum tüfeği polislere teslim ettim" diye konuştu.

"İşyerimin ruhsatı yoktu. Cezayı üstlenmesini istedim"

Şikayetçi Ercan Danışmanoğlu ise, "Olay tarihinden bir yıl önce bir kahvehane açmıştım, henüz ruhsatımı alamamıştım. Mehmet ile arkadaşları oyun oynarken polis baskın yaptı. Suçu Mehmet'in üzerine almasını söyledim. Denetimli serbestliğim olduğu için Mehmet iş yeri sahibi olarak evrakı imzaladı. Üç taksitini ödedim. 4'üncü taksitini param olmadığı için ödeyemeyince, Mehmet'e 'sen öde ben sana veririm' dedim. İş yerinde olmadığım bir sırada gelip, bağırıp çağırmış. O gün cep telefonunum şarjı bitmişti. Şarja taktığımda Mehmet'in aradığını gördüm. Daha sonra cep telefonundan arayıp banka hesabını vermesini, parasını ödeyeceğimi söyledim. 10-15 dakika sonra iş yerime geldi. Çok sarhoştu. Dışarı çıkardım. Parayı verdim, almadı. Bana küfretmeye başladı. O sırada ağabeyim Yıldıray olanları gördü ve duydu. Onu alıp durağa doğru götürürken sanık yere düştü. Ayağa kalkıp, tüfeğini çıkarıp bize doğru ateş etti. Yıldıray ve Nejdet açılan ateş sonucu yaralandı. Ağabeyim öldü" dedi.

Olay sırasında yaralandığını ve iki gözünü kaybettiğini söyleyen Nejdet Namık Yeşilyurt ise, "Bir silahın kendiliğinden patlaması akla uygun değildir. İki kişinin de yaralanması uygun değildir. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık Karakanlı hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'kasten adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan iki kez müebbet hapis cezası istedi. Tutuksuz sanık Kenan Güneşli hakkında ise 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 6 aydan 10 yıla hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi
Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi
Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi
Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi
Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi

Yeşilyurt, Güneşli, Bursa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:52 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz
15:40 Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap
15:31 Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
15:28 Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 4250 TL!
15:21 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor
15:16 Sosyal medyada asgari ücret loto! Herkesin merak ettiği soru: Ne kadar olacak?
15:15 İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu yapıldı! 33 kadın kurtarıldı
15:12 Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!
15:08 Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
14:56 Faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 16:02:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kahvede pompalı tüfekle iki kişiyi öldüren zanlıya 10 yıl hapis talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement