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Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza

09.11.2021 11:11
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza

Son dakika haberler... KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede, 'selamlaşma' tartışmasında Ayhan Yalçınkaya (45) ve Hacı Ahmet Öksüz'ü (41) öldüren, Necati Harmancı'yı (45) da yaralayan tutuklu sanık Mevlüt Çağşak'ın (56) cezası belli oldu.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede, 'selamlaşma' tartışmasında Ayhan Yalçınkaya (45) ve Hacı Ahmet Öksüz'ü (41) öldüren, Necati Harmancı'yı (45) da yaralayan tutuklu sanık Mevlüt Çağşak'ın (56) cezası belli oldu. Çağşak hakkında Yalçınkaya ve Öksüz için ayrı ayrı müebbet hapis cezası veren mahkeme, suçu tahrik altında işlediğine kanaat getirip cezayı 18'er yıla, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 15'er yıla indirdi. Çağşak, Harmancı'yı da yaraladığı gerekçesiyle indirimle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Eylül 2020 günü saat 22.30 sıralarında İncesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin bahçesinde Mevlüt Çağşak, başka masada oturan Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'ya, tabancayla ateş açtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Hacı Ahmet Öksüz olay yerinde, Ayhan Yalçınkaya da kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan Necati Harmancı ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınan, jandarmada susma hakkını kullanan Mevlüt Cağşak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİMevlüt Çağşak hakkında Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemeye sunulan iddianamede Çağşak'ın bulundurma ruhsatlı tabancasını yanında getirip, kesin, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği, saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtildi.'TARTIŞMA YA DA KÜFÜRLEŞME OLMADI, BİR ANDA ATEŞ AÇTI'İddianamede, saldırıda yaralanan Necati Harmancı'nın ifadesine de yer verildi. Olayı anlatan Harmancı, Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Mehmet Köse ile aynı masada oturduğunu, saldırgan Mevlüt Çağşak'ın da 7-8 metre ilerideki başka bir masada 3 kişiyle oturduğunu söyledi.Harmancı, Mehmet Köse üşüdüğünü söyleyip masadan kalktıktan sonra Çağşak'ın tabanca ile yanlarına gelip, 'Siz benim selamımı neden almıyorsunuz' diyerek ateş açmaya başladığını anlattı. Açılan ateş sonucu kendisinin karnına ve göğsüne mermi isabet ettiğini belirten Harmancı, "Daha sonra Hacı Ahmet'e iki veya üç el ateş etti. Tuvalete doğru kaçan Ayhan'ın da peşinden koşup ona da ateş açtı. Ardından geri dönüp Hacı Ahmet ve bana tekrar ateş etti. Olay öncesi herhangi bir tartışma ve küfürleşme yaşamadık. Mevlüt'ün küçüklüğünden beri silah taşıdığını ve agresif birisi olduğunu bilirim" dedi. 'SAKİN VE KARARLI ADIMLARI' İDDİANAMEDE YER ALDIİddianamede ayrıca Mevlüt Çağşak'ın, olay günü masadan kalkıp tuvalete gittikten sonra geri döndüğünü, bir müddet oturduktan sonra direkt tabancasını çıkartıp, Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'nın bulunduğu masaya sakin ve kararlı adımlarla gelip doğrudan ve yakın mesafeden tereddüt etmeden ateş ettiği belirtildi. Çağsak'ın saldırının ardından sakin ve emin adımlarla kahvehanenin önündeki aracına binip uzaklaştığı ifade edildi. 15'ER YIL HAPİS CEZASI ALDI Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkan Mevlüt Çağsak savunmasında Necati Harmancı'nın aksine, selam vermediği için Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz'ün kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Çağsak, "Bu olayın yaşanmış olması sebebiyle insan olarak çok pişmanım. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ben lavaboya giderken tuvaletin kapısından girdiğim anda zaten aramızda 1 metre mesafe varken bana doğru, Hacı Ahmet ve Ayhan, benim hakkımda selam vermediğim yönünde hakaret içeren konuşmalar yaptı" dedi.Cumhuriyet savcısı mütalaasında 2 kişiyi 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1 kişiyi de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, Çağşak hakkında 'kasten öldürme' suçundan Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz için ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Çağşak'ın suçu tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, cezayı 18'er yıla, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak 15'er yıla indirdi. Yaralanan Necati Harmancı için de önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, ardından suçun teşvik aşamasından kaldığı için 15 yıla indirip, iyi hal indirimiyle birlikte 12,5 yıl hapis cezası verdi.

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Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza
Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kahvehanedeki 'selamlaşma' cinayetine indirimli ceza - Son Dakika
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