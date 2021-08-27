KALDIRIMA ÇARPAN ARAÇ YAN DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kaldırıma çarpan hafif ticari aracın yan devrilmesiyle camdan fırlayan astsubay, aracın altında kalarak hayatını kaybederken, araç sürücüsü de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Aytekin Mert Ç.(23) yönetimindeki 06 YT 101 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp yan devrildi. Araçtaki yolcu TSK'da astsubay olarak görev alan Osman Kapusuz (25), kırılan yan camdan dışarı düşüp, aracın altında kaldı. Sürücü Aytekin Mert Ç. de kazada yara aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yan yatan araç düzeltilerek Osman Kapusuz sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı halde hastaneye getirilen Osman Kapusuz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.