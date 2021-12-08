Son dakika haberi... Ölümden son anda böyle kurtuldular... Kaldırımda bekleyen iki öğrenci kazadan elektrik direği sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Ölümden son anda böyle kurtuldular... Kaldırımda bekleyen iki öğrenci kazadan elektrik direği sayesinde kurtuldu

Kazada savrulan otomobil kaldırımda bekleyen yayaların üzerine geldi, otomobil elektrik direğine çarparak durabildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkıp karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda bekleyen iki öğrencinin önündeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli - Adana yolu üzeri Kamil Kara Bulvarında seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip 80 LJ 741 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil kaza anında kaldırımda bekleyen iki öğrenciye tam çarpmak üzereyken öğrencilerin önündeki elektrik direğine bindirerek durabildi. Şans eseri kazadan kıl payı kurtulan iki öğrenci yaralanmazken, araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.