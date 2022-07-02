Son dakika haberleri! KALDIRIMDA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ZEHRA KURTARILAMADI; KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! KALDIRIMDA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ZEHRA KURTARILAMADI; KAZA KAMERADA

02.07.2022 17:25
Son dakika haberleri! KALDIRIMDA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ZEHRA KURTARILAMADI; KAZA KAMERADA

Son dakika haberi... MERSİN'de, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21), sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptı.

MERSİN'de, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21), sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Gürses, hastanede hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü M.Ş.K., gözaltına alındı.

Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ş.K. adlı kadının kullandığı 33 PG 184 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e çarptı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Ş.K. gözaltına alınırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Gürses'in, üzerine hızla gelen araçtan kaçmaya çalışırken, duvarla arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KALDIRIMDA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ZEHRA KURTARILAMADI; KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KALDIRIMDA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ZEHRA KURTARILAMADI; KAZA KAMERADA - Son Dakika
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