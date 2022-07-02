Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ş.K. adlı kadının kullandığı 33 PG 184 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e çarptı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KALDIRIMDA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI ZEHRA KURTARILAMADI; KAZA KAMERADA - Son Dakika

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