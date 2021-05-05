KALDIRIMDA OTURURKEN MOTOSİKLETTEKİLERİN SİLAHLI SALDIRISINDA YARALANDI - Son Dakika

MERSİN'de motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan M.D.'yi (33) tabancayla vurduktan sonra kaçtı. M.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs Pazar günü merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi 77123 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli iki kişi, kaldırımda oturan M.D.'ye tabancayla ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevre paniğe neden olan olay iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyir halinde olan yüzleri kapalı 2 kişiden 1'i tabancayla M.D.'ye defalarca ateş ediyor. M.D.'nin aldığı kurşun yarası ile yere yığıldığı görülürken, çevredekiler panik yaşıyor.