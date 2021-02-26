Son dakika haberleri... Kalp cerrahisinde 'robotik' dokunuş

Kalp cerrahisinde tıbbın ulaştığı en ileri nokta olan ve sadece Türkiye'de değil dünyada da sınırlı merkezde gerçekleştirilebilen robotik kalp cerrahisi, göğüs kemiği kırılmadan, küçük bir kesiyle operasyon imkanı tanıyor.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, göğüs kemiği kesilmeden, 8 mm'lik kesiden gerçekleştirilen robotik kalp ameliyatları, hızlı iyileşme imkanı tanıyor. Teknolojideki ilerlemelerle birlikte sağlık alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Medicana International İzmir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Büket, robotik kalp ameliyatlarının, kalp cerrahisinin ulaştığı en ileri nokta olduğunu ifade ederek, söz konusu yöntemin en küçük kesiyle gerçekleştirildiğini, göğüs kemiğinin kesilmediğini, hastaya en az rahatsızlığı vererek, en konforlu şekilde iyileşmesini sağlayan bir yöntem olduğunu belirtti.

Büket, robotik kalp cerrahisi sayesinde hastaların ameliyattan kısa süre sonra normal yaşantısına dönebildiğini vurgulayarak, robotun 540 derece dönebilen kolları, 10 kat büyütülmüş görüntü kalitesi ve titremeyi önleyen kolları sayesinde kalp gibi çok hassas bir organ üzerinde, hasta ve hekim için konforlu bir ameliyat imkanı tanıdığını kaydetti.

Robotik kalp cerrahisinin uygulanabildiği kalp hastalıkları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Büket, mitral ve triküspit kapak hastalıklarının tamirinde ya da değiştirilmesinde, kalp ritm bozukluklarına neden olan atriyal fibrilasyon, dondurma da denilen kriyoablasyon tedavisinde robotik kalp cerrahisinin çok sık kullanıldığını belirtti.

Büket, "Bunlara ek olarak koroner arter cerrahisinde, miksoma denilen kalp içi tümörlerinin tedavisinde, atriyal septal denilen doğuştan olan kalp deliklerinin tedavisinde de robotik cerrahiyi kullanabiliyoruz." dedi.

Robotla yapılan kalp ameliyatında, açık cerrahiyle yapılandan işlem olarak farklı olmadığını, farkın ameliyat tekniğinde olduğunu kaydeden Büket, şu değerlendirmede bulundu:

"Örneğin, açık cerrahide direkt eller ve elin tuttuğu alet kullanılırken, robotik cerrahide hekim, robotun tuttuğu aleti kullanarak müdahaleyi yapıyor. Bunun pek çok faydası var. Robotun kolları 540 derece hareket edebiliyor. Yani normal bir insan bileğinin hareketinden çok daha geniş bir hareket alanı var. Ameliyatı yaparken ameliyat alanını normalden 10 kat daha fazla büyük görüyorsunuz. Ayrıca titremeyi de ortadan kaldırıyor. Hekimin eli titrese de robotun tuttuğu alet bilgisayar programı aracılığı ile bu titremeyi ortadan kaldırıyor."

"Ameliyat olmamış gibiyim"

Kalbinde son zamanlarda yaşanan çarpıntı ve sonrasında hissettiği halsizlik şikayetiyle Prof. Dr. Büket tarafından muayenesi yapılan 69 yaşındaki Aymelek Ünver'in kalp kapağında kaçak olduğu ve protez kapak takılması gerektiği ortaya çıktı. Yaptıkları araştırma sonrası robotik olarak gerçekleştirilen kalp ameliyatlarının çok daha hızlı iyileşme imkanı tanıdığını öğrendiklerini belirten Aymelek Ünver, "Annem açık kalp ameliyatı olmuştu, yaşadığı sıkıntıları biliyorum. O nedenle robotik kalp ameliyatı olmak istedim. Şu an sanki ameliyat olan ben değilmişim gibi." ifadesini kullandı.

Kalp miksoması da denilen kalbinde iyi huylu tümör bulunan 41 yaşındaki Ayşe Yurtseven'in kalp içindeki tümörler de robotik cerrahiyle alındı. Çarpıntı şikayetiyle doktora başvurduğunu belirten Yurtseven, "Yapılan tetkiklerde robotik cerrahi için uygun olduğum belirlendi. Sağladığı avantajlar nedeniyle robotik kalp ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra hastaneden yürüyerek çıktık, şu an çok iyiyim. Sosyal yaşantıma erkenden dönebildim." değerlendirmesinde bulundu.