Son dakika haberleri... Kalp krizi geçirdi, polis noktasından yardım istedi - Son Dakika

Gemlik'te otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan Halil Kılınç (61) isimli vatandaş, korona virüs tedbirleri kapsamında Gemlik Terminal Bölgesinde kurulan polis noktasına sığınarak yardım istedi.

Terminal köprüsüne yakın bölgede seyir halindeyken fenalaşan Halil Kılınç, otomobilini denetim noktasına çekerek görevli polislerden yardım istedi. Noktada görevli olan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kılınç'ın araçtan çıkmasına yardımcı olduktan sonra 112 ekiplerini arayarak ambulans istedi. 112 ekipleri gelene kadar Kılınç'ı gözlemleyen polis ekipleri, ambulansın olay yerine gelmesinin ardından denetimlerine devam ederken, ambulans yardımıyla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç'ın, kalp krizi geçirdiği ve müdahalesinin yapıldığı öğrenildi. - BURSA