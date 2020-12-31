Son dakika haberleri... Kalp krizi geçiren kadının imdadına helikopter yetişti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kalp krizi geçiren kadının imdadına helikopter yetişti
31.12.2020 20:16
Gelen son dakika haberlerine göre Kalp krizi geçiren kadının imdadına helikopter yetişti Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, kara yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçiren kadının imdadına helikopter yetişti
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, kara yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Gülnaz Sevdalı, Van-Bahçesaray kara yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istenildi. Bunun üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri helikopteri, hasta ile refakatçisini alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Hasta, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Yılbaşına saatler kala Taksim'deki kalabalık önceki yılları aratmadı İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı