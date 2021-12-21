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Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü

21.12.2021 13:30
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü Muammer Eren(55), park halindeki minibüse çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü Muammer Eren(55), park halindeki minibüse çarptı. Çevredeki vatandaşlar, aracın camını kırarak dışarıya çıkardıkları sürücüye dakikalarca kalp masajı yaparak hayat döndürdüler.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Birgül Sokakta meydana geldi. Sürücü Muammer Eren(55),16 AC 1868 plakalı aracıyla sokak üzerinde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, sokak üzerindeki park halinde olan 16 ALG 774 minibüse çarparak durabildi.

Baygın halde bulundu

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araca yaklaştıklarında sürücünün baygın olduğunu gördüler. Vatandaşlar, kapıları kitli olan aracın arka camını kırıp kapıyı açtılar. Hareketsiz duran sürücünün kalp krizi geçirdiği fark eden vatandaşlar, sürücüyü dışarıya çıkarıp karton üzerine yatırdılar. Vatandaşlardan Uğur Günay, kalbi duran sürücüye dakikalarca kalp masajı yaptı. Kendine gelen sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta ve hastanede kalp masajı yapılan adam, müdahalenin ardından Bursa da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Sürücüyü kalp masajı yaparak hayata döndüren Uğur Günay, olayı anlattı. Günay, "Aracın, bizim park halindeki aracımıza çarptığını gördük. Yanına gittik, sürücü kalp krizi geçiriyordu. Aracın kapıları kitliydi. Açmaya çalıştık, açamadık. Aracın camını kırdık. Sürücüyü dışarı çıkarıp kalp masajı yaptık. Görevimizi yaptık" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü
Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü

Kalp Krizi, İnegöl, Bursa, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirirken kaza yapan sürücü, kalp masajıyla hayata döndü - Son Dakika


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