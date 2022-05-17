Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

17.05.2022 09:54

Son dakika habere göre SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden trafik polis Ünlü Cığır'ın (50) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Nevşehir'e gönderildi.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden trafik polis Ünlü Cığır'ın (50) cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. İstasyonda görevli, evli ve 3 çocuk babası trafik polisi Ünlü Cığır, çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cığır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Cığır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Cığır için bugün Şarkışla Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dölaş, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Hanifi Metin, ilçe protokolü ve Cığır'ın yakınları katıldı. Törende Cığır'ın özgeçmişi okunarak dua edildi.

Cığır'ın eşi Sunay Cığır, tabutun başında "Bu kadar mı çok özledin şehadeti. Bu kadar mı sevdalıydın. Bizi bırakıp nereye gittin. Ne olur bizi mahşerde bırakma. Çok mu özlemiştin Rabbini. Yükünü benim üzerime attın. Ben nasıl ayağa kalkacağım" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Ünlü Cığır'ın cenazesi defnedilmek üzere Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköyü'ne gönderildi. (DHA)

Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika


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