Son dakika haberleri: Kamboçya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika

Kamboçya'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Khmer Times'ın haberine göre, Ulusal Afet Yönetimi Komitesinden yapılan açıklamada, 1 Eylül'den 22 Ekim'e kadar sellerin, 110 şehir ve bölge ile başkent Phnom Penh'i etkilediği belirtildi.

Açıklamada, halihazırda devam eden seller nedeniyle, 22'si Banteay Meanchey'de olmak üzere, bugüne kadar 39 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ülkede sellerden 483 bin 140 kişinin etkilendiği, bu kişilerden 46 bin 216'sının güvenli yerlere tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 111 bin 354 ev, 707 okul, 232 bin 551 hektar pirinç tarlası ile çok sayıda yol, köprü ve kanalın sel sularından zarar gördüğü ifade edildi.

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 117'ye yükseldi

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 117'ye çıktığı, 21 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Seller nedeniyle çoğu Quang Binh ve Quang Tri eyaletlerinde olmak üzere 37 bin 500 evin hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, doğal afetlerde 746 bin 900'den fazla büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu ya da sel sularında sürüklendiği ifade edildi.

Doğal afetlerin aynı zamanda, söz konusu eyaletlerdeki yollarda da hasara neden olduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.