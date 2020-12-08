Son dakika haberleri... Kameradaki PTT şubesi soygununda, sanığa 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Soygun anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elindeki kutuyla kargo gönderme bahanesiyle şubeye gelen Okan Coşgun'un sakin ve rahat tavırlarıyla paraları kutuya doldurduktan sonra yürüyerek şubeden ayrılması görülüyor.

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