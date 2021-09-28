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Son dakika haberleri: KAMERAMAN ALPER BAYCIN PARKI AÇILIYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri: KAMERAMAN ALPER BAYCIN PARKI AÇILIYOR

28.09.2021 17:19

Son dakika haberlerine göre MURATPAŞA Belediyesi'nin Dominik'te saldırı sonucu hayatını kaybeden televizyon yarışma programı Survivor'ın kameramanlarından Alper Baycın'ın adını verdiği parkın açılışı yarın yapılıyor.

MURATPAŞA Belediyesi'nin Dominik'te saldırı sonucu hayatını kaybeden televizyon yarışma programı Survivor'ın kameramanlarından Alper Baycın'ın adını verdiği parkın açılışı yarın yapılıyor. Aynı zamanda Üçgen Mahalle Muhtarı olan anne Aynur Baycın, "Onun isminin yaşatılması benim en büyük mutluluğum" dedi.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen televizyon yarışma programı Survivor ekibinde yer alan Alper Baycın, 2018 yılında, henüz 24 yaşındayken, adada, çantasını gasp etmek isteyen iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Baycın, Antalya'da toprağa verilirken Muratpaşa Belediyesi de aynı zamanda Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycın'ın oğlu Alper'in adını ilçede bir parka verdi.

Alper Baycın adının yaşatıldığı Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekare genişliğinde parkın açılışı yarın törenle yapılacak. Açılış, saat 18.30'da gerçekleşecek. Anne Baycın, oğlunun adının bir parkta yaşayacak olmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür eden Baycın, "Alper'im yerine gelmeyecek. En büyük amacım onun isminin yaşatılmasıydı. Çok örnek bir çocuktu. Beni başka hiçbir şey mutlu edemezdi. Onun isminin yaşatılması benim en büyük mutluluğum" diye konuştu.

Son dakika haberleri: KAMERAMAN ALPER BAYCIN PARKI AÇILIYOR
Son dakika haberleri: KAMERAMAN ALPER BAYCIN PARKI AÇILIYOR
Son dakika haberleri: KAMERAMAN ALPER BAYCIN PARKI AÇILIYOR
Son dakika haberleri: KAMERAMAN ALPER BAYCIN PARKI AÇILIYOR

Alper Baycın, Muratpaşa, Survivor, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KAMERAMAN ALPER BAYCIN PARKI AÇILIYOR - Son Dakika


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