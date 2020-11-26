Son dakika haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker öldü
26.11.2020 22:07
Son dakika gündem haberi: Kamerun'un güneybatısındaki Ndian vilayeti Ekonda-Titi bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.
Kamerun'un güneybatısındaki Ndian vilayeti Ekonda-Titi bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.
Ndian Valisi Nwafua Laurence, yaptığı açıklamada, Boko Haram mensuplarının Ekondo-Titi bölgesinde 21. Denizci Taburu'nda görevli askerleri pusuya düşürdüklerini ve 3 ordu mensubunu öldürdüklerini bildirdi.
Ülkede 7 Aralık'ta yapılacak bölgesel seçimler öncesinde çatışmaların artmasından endişe ediliyordu.
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