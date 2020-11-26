Son dakika haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker öldü - Son Dakika

Ndian Valisi Nwafua Laurence , yaptığı açıklamada, Boko Haram mensuplarının Ekondo-Titi bölgesinde 21. Denizci Taburu'nda görevli askerleri pusuya düşürdüklerini ve 3 ordu mensubunu öldürdüklerini bildirdi.

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