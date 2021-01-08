Son dakika haberleri | Kamerun'da terör örgütü Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü

Son dakika habere göre Kamerun'da terör örgütü Boko Haram tarafından Mozogo kasabasında gerçekleştiren saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram tarafından Mozogo kasabasında gerçekleştiren saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Mozogo kasabasında terör örgütü Boko Haram mensuplarının saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Mozogo Belediye Başkanı Boukar Medjewe tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin saldırganların yaklaştığını duyar duymaz yakındaki bir ormana kaçmaya başladığını belirtti. Medjewe kaçan siviller arasında saklanan bir intihar bombacısının kendisini patlatarak 11 kişiyi öldürdüğünü açıklarken, 3 kişinin de vurularak katledildiğini aktardı. Ordunun saldırıya hızlı tepki verdiğini belirten Medjewe, sivillerin arasına karışan militanlara ateş edilemeyeceğini söyledi. Terör örgütünün hükümetin operasyonlarına son günlerde aynı bölgede çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. - YAOUNDE

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