Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika
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Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

05.07.2022 13:32

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldıAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen törenle kamuda istihdam edilecek 374 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen törenle kamuda istihdam edilecek 374 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının Pursaklar ilçesindeki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen atama törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Öncü, millet olarak 40 yıldır terörle mücadele halinde olunduğunu belirterek, Bakanlık olarak şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarımızın yasayla güvence altına alınan haklarının yanında yaşam standartlarını yükselterek, sürekli bir iyileştirme yaparak gerçekleştirdiğimiz hizmetleri hayata geçirmek en önemli hedeflerimiz oldu. Ne yaparsak yapalım şehitlerimiz ve gazilerimizin haklarını ödememiz mümkün değil ancak acılarını bir nebze hafifletmek, onlara teselli olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Bakan Yardımcısı Öncü, 2012 yılında yaptıkları hukuki düzenlemeyle terörle mücadelede şehit olanların hak sahiplerine sağlanan istihdam hakkını 1'den 2'ye çıkarıldığını hatırlatarak, 2002 yılında kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 6 bin 315 iken bugün gerçekleştirdiğimiz 374 kişinin atanması ile bu sayı 47 bin 437 olacak diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi kadrolarına 374 kişi atandı.

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Son dakika haberleri! Kamu kurum ve kuruluşlarına 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı Son dakika haberleri! Kamu kurum ve kuruluşlarına 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı Son dakika... Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı Son dakika... Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Son Dakika

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