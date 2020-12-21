Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
21.12.2020 16:52
Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, hayatını kaybetti.
Kaza, Ahmet Taner Kışlalı kara yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tosunoğlu yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobil, Ergene ilçesi istikametine giderken Çerkezköy kara yoluna giriş yapmak isteyen Mehmet A., yönetimindeki 35 HGN 01 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosunoğlu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet A. ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Çorlutekirdağ
Son Dakika Rus aşısı Sputnik V, ilk kez yabancı bir ülkeden onay aldı Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı