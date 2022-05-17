Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

17.05.2022 22:46

Gelen son dakika haberine göre NİĞDE'nin Bor ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Acıgöl mevkisinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 33 PZ 063 plakalı kamyon, kavşaktan döndüğü sırada İ.B. yönetimindeki 78 AE 125 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.B. ve yanındaki M.İ. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı Son dakika haberleri! Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 yaralı Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Otomobil, Niğde, Kaza, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 23:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement