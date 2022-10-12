Son dakika haberleri! KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI

12.10.2022 14:30

Son dakika haberleri: KÜTAHYA'da işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mustafa Kara idaresindeki 38 KT 049 plakalı kamyon, anayola çıkmaya çalışan ve içinde fabrika işçilerinin olduğu Aziz Güler yönetimindeki 43 S 0405 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada işçi servisinin sürücüsü Aziz Güler (53) ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Yaman (50) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen işçi servisi çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Aziz Güler, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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